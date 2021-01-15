Diyarbakır'da terörle mücadelede elde edilen başarı sonrası şehirde huzur ortamı sağlandı. Bölgeye 1 milyar 810 milyon TL yatırım yapılırken 6 bin 550 yeni iş yeri kuruldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından şehirdeki yatırım verilerini, "tüm zamanların rekoru kırıldı" diyerek paylaştı.

Vali Karaloğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Daha iyisi için çalışıyoruz, zorlu salgın sürecine rağmen Diyarbakır’ımızda 2020 Ocak-Kasım döneminde 241 yatırım teşvik belgesi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 1 milyar 810 miyon TL sabit yatırım ve 15 bin 570 yeni istihdamla hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz.”

Kapanan bir şirkete karşılık 9 şirket açıldı

Yeni açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerlerine göre esnaflarda yüzde 400, şirketlerde yüzde 900’e varan oranlarda fazla olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "2020 yılı içerisinde Diyarbakır’ımızda bin 28 iş yeri, 229 şirket kapanırken, 4 bin 556 yeni iş yeri ve bin 994 yeni şirket açıldı" dedi.

“Diyarbakır’ı Türkiye’nin lokomotiflerinden biri yapacağız”

Vali Karaloğlu, kamu, belediye, ticaret ve sanayi odaları, yatırımcı ve girişimcilerin ortak akılla oluşturduğu enerjiyle Diyarbakır’ı yatırım ve istihdamda Türkiye’nin lokomotiflerinden biri yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.