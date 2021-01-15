Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 17 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 17 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılacak.
Kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Farklı mahallelerdeki 17 ev karantinaya alındı.
Karantinayı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Sıradaki Haber
Ankara'da kumar baskını: 41 bin 400 lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz