Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Dörtdivan ilçesi mevkiinde uygulama kapsamında durdurulan otobüste arama yaptı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araçta yapılan aramada Ş.G. tarafından alıcılar H.A. ve F.A'ya satıldığı belirlenen 2 tahta kafes içerisinde 8 sincap bulundu.

Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, söz konuşu kişilere "Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 21 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.