Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da maden işçilerini taşıyan araç takla attı: 5 ölü
[Fotograf: AA]
Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Karaman'da Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, mermer ocağında çalıştıkları belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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