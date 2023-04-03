Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen son kullanma tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla son kullanma tarihi geçmiş diş macunu getirdiğini tespit ettikleri şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin Çankaya ilçesinde bulunan deposuna operasyon düzenleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 900 yetişkin ve çocuk diş macunu ele geçirdi.
Diş macunlarının son kullanma tarihlerini değiştirmeye çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 18:14
- 17:53
- 17:54
- 17:32
- 17:31
Sıradaki Haber
Topladığı saçları lösemili çocuklar için bağışlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz