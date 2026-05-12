Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.05.2026 19:35

Yolcu otobüsünde 2 bin canlı yeşil alg ele geçirildi

Kapıkule'de yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. 

Yolcu otobüsünde 2 bin canlı yeşil alg ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. 

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu.

Araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Edirne Kapıkule Su Ürünleri
Sıradaki Haber
Depremde 77 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin davada karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 742'ye yükseldi
19:52
Rusya, kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etti
19:47
Pentagon: İran'la savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı
19:40
Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame tamamlandı
19:40
Avusturya, hava sahasını ihlal eden ABD uçaklarına karşı jetleri kaldırdı
19:35
Katil İsrail Gazze'yi yine vurdu: 1 Filistinli hayatını kaybetti
Siraz balıkları 7/24 koruma altında
Siraz balıkları 7/24 koruma altında
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ