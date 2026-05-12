Dünya
AA 12.05.2026 19:36

Avusturya, hava sahasını ihlal eden ABD uçaklarına karşı jetleri kaldırdı

ABD ordusuna ait iki uçağın izinsiz olarak hava sahasına girmesinin ardından Avusturya, 2 Eurofighter savaş uçağını havalandırdı.

Avusturya, hava sahasını ihlal eden ABD uçaklarına karşı jetleri kaldırdı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Avusturya'da Kurier gazetesinin haberine göre, genellikle gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan ve ABD ordusuna ait 2 PC-12 uçağı, 2 gün üst üste Avusturya hava sahasını ihlal etti.

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bauer, ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 PC-12 uçağının hava sahasından geçişi nedeniyle dün yerel saatle 12.31'de 2 Eurofighter savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Sözcü Bauer, İsviçre'nin "20 Minuten" gazetesine yaptığı açıklamada, "müdahale" etmelerinin ardından ABD uçaklarının Almanya'nın Münih kentine gittiğini aktardı.

Söz konusu uçakların, savaş uçağı olmadığını belirten Bauer, uçuşların amacını bilmediklerini, konunun diplomatik yollarla çözüleceğini ifade etti.

ETİKETLER
ABD Avusturya
