Katil İsrail Gazze'yi yine vurdu: 1 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Mülteci Kampı'ndaki bir evin girişini hedef aldı.

İki füzenin isabet ettiği saldırıda Abdurrahman Şeafi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi Avde Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 850'nin üzerinde kişi ölürken, 2 bin 400'ü aşkın kişi de yaralandı.