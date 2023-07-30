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Türkiye
DHA 30.07.2023 09:08

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 23 vatandaş yaralandı.

 


 

Kars Valisi Öksüz: Yaralılardan durumları ağır olanlar var

TRT Haber yayınına katılan Kars Valisi Türker Öksüz, "Feci bir kaza. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23 vatandaşımız yaralı. Hem Kars’taki hem Erzurum’daki hastanelere tahliye ettik. Yaralılardan durumları ağır olanlar var" açıklamasını yaptı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

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