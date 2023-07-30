Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 23 vatandaş yaralandı.

1-İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07:50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 5 vatandaşımız vefat etmiş, 1'i ağır olmak üzere 23 vatandasimiz yaralanmistir. — T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) July 30, 2023

Kars Valisi Öksüz: Yaralılardan durumları ağır olanlar var

TRT Haber yayınına katılan Kars Valisi Türker Öksüz, "Feci bir kaza. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23 vatandaşımız yaralı. Hem Kars’taki hem Erzurum’daki hastanelere tahliye ettik. Yaralılardan durumları ağır olanlar var" açıklamasını yaptı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.