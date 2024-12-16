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Türkiye
AA 16.12.2024 13:44

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkiinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgeye giderek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi" dedi.

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