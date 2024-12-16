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Türkiye
AA 16.12.2024 13:34

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Türkiye'nin Suriye'ye açılan sınır kapılarında günler önce başlayan yoğunluk artarak devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine aileleriyle dönen çocuklardan bazılarının kedisiyle bazılarının oyuncağıyla 5 yaşındaki Giyaz ve 8 yaşındaki ağabeyi Muhammed Haribi'nin de ellerindeki Türk bayraklarıyla geçiş için sıra beklediği görüldü.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan jandarma ekipleri, çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Gümrük muhafaza ekipleri de dedektör köpek "Öfke"nin yardımıyla sınır kapısındaki güvenlik tedbirlerine katkı sağlıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Annesine 12 yıl sonra kavuşacak

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyenlerden Huzeyfe Hac Süleyman, 12 yıl Adana'da kaldığını ve artık Halep'e dönmek üzere yola koyulduklarını söyledi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Süleyman, "Artık evimize dönüyoruz, burada Türkler çok iyiydi. Annem ve arkadaşlarım beni bekliyor, annemi 12 yıldır hiç görmüyordum, onu çok özledim. Ülkeme gidip çalışacağım, evimizi kuracağız" dedi.

Kucağında bebeğiyle geçiş sırası bekleyen Mustafa El Ceria, yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de olduğunu ve memleketi Hama'ya döneceğini, ailesini çok özlediğini belirtti.

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da kaldığını kaydeden Necim Hafi, "Biz savaştan sonra 2 kişi olarak geldik, şimdi 5 kişilik ailemizle memleketimize gidiyoruz. Savaş bitti, çok mutluyuz. Türkiye'den de çok güzel ayrılıyoruz, memleketim Halep'te çalışıp yeniden bir hayat kuracağız" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkesini ilk kez görecek

Necim Hafi'nin 9 yaşındaki kızı Zeynep Hafi ise Türkiye'de doğduğunu ve ilk kez ülkesini görecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

Suriye'de dedesinin ve babaannesinin kendisini beklediğini belirten Hafi, "Onlara kavuşacağım. Okulumdan ayırılırken çok üzüldüm ancak inşallah ülkemde de okuluma devam edeceğim" dedi.

Verda Mustafa, 10 yıl önce sığındıkları Türkiye'den İdlib'e dönmek üzere yola çıktıklarını dile getirerek, "Eşim ve akrabalarım memlekette beni bekliyor, artık vatanımızda yaşayacağız" diye konuştu.

Muhammed El Zelem de 12 yıldır Türkiye'de olduğunu, Halep'e döneceğini belirterek, "Şimdi inşallah ülkeme dönüyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum, evimiz yok ama yeniden inşa edeceğiz. Şimdi tek gidiyorum ancak okullar kapanınca eşim ve çocuklarım da gelecek" ifadelerini kullandı.

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