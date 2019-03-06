Dervişpaşa Mahallesi'nde babasına ait iş yerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet, sürücüsünün ani fren yapmasıyla küçük Esma'ya hafifçe çarptı.

Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen Esma, çevredeki esnaf tarafından babasına teslim edildi. Kaza anı ise, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

Küçük kızı kucağına alıp babasına teslim eden Hamza Çevlik, kaza anında küçük Esma ile oyun oynadıklarını, çocuğun yolun karşısına aniden geçmeye çalışması sonucu kazanın yaşandığını söyledi.

Sürücünün dikkati sayesinde kazanın hafif atlatıldığını dile getiren Çevlik, "Esma kaldırıma geçti. Tekrar bana doğru gelirken aniden yola çıktı. Bu esnada bir araç geliyordu. Hafif çarptı. Çok şükür korkacak bir durum olmadı. Esma'yı çok seviyoruz. Bizi korkuttu" dedi.

Küçük Esma'nın babası Birol Cinkara da, iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını ifade ederek, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler" diye konuştu.

Kaynak: AA