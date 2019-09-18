Türkiye
Yola fırlayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu18 Eylül 2019 Çarşamba 17:15 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:06
Bursa'da küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.
[Küçük çocuk yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü.
Birkaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görülen çocuğun, aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardımına koştu.
112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: İHA
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