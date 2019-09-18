Türkiye
Gırgır teknesiyle tek seferde 30 ton sardalya avladılar18 Eylül 2019 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:28
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya avladı.
Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Denize açıldıkları 1 Eylül’den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.
Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye’nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.
Çanakkale Balık Hali’nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: sardalya Gırgır teknesi