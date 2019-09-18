Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Denize açıldıkları 1 Eylül’den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.

Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye’nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.

Çanakkale Balık Hali’nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.

Kaynak: DHA