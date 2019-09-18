Haluk Levent'ten evini satmak zorunda kalan acılı babaya destek18 Eylül 2019 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:53
Giresun'da şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, maddi zorluklar nedeniyle evini satışa çıkardı. Acılı babaya destek ise, son dönemde sosyal sorumluluk projeleri ile gündemde olan sanatçı Haluk Levent'ten geldi.
11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018 yılında Giresun'da hayatını kaybetti. Ancak ölüm nedeni kesin olarak aydınlatılamadı.
Kızının davasıyla ilgilenirken ekonomik sıkıntıya giren baba Şaban Vatan, evini sosyal medyadan satışa çıkardı. Ancak yardım eli gecikmedi.
Sana o evi sattırmayacağız!— Haluk Levent (@haluklevent) September 17, 2019
Biraz bekle abicim!
Devreye sanatçı Haluk Levent girdi. "Sana o evi sattırmayacağız" dedi. Acılı babaya yardım eden Levent, yaşananları TRT Haber'de anlattı.
"Zamanın büyük bir bölümünü acısını yaşamak ve bunu araştırmak için harcıyordu. İşine geri kaldı sıkıntıları oldu. Evini satmak istedi biz de sattırmadık. Çok mutluyuz. Rabia'nın hatıraları ile o evde oturmaya devam edecek."
"Mutluluk vermeye çalışıyoruz"
Haluk Levent, sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetti.
"Amacımız yüzleri güldürmek" diyen sanatçı, "helva yapma" örneğini şöyle hatırlattı:
"Ülkemizin tebessüm etme ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Mutluluk vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak istedik. Derler ya, su var, şeker var, un var helva yapsana diye. Aslında biz helva yaptık."
Kaynak: TRT Haber