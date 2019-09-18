11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018 yılında Giresun'da hayatını kaybetti. Ancak ölüm nedeni kesin olarak aydınlatılamadı.

Kızının davasıyla ilgilenirken ekonomik sıkıntıya giren baba Şaban Vatan, evini sosyal medyadan satışa çıkardı. Ancak yardım eli gecikmedi.

Sana o evi sattırmayacağız!

Biraz bekle abicim! — Haluk Levent (@haluklevent) September 17, 2019

Devreye sanatçı Haluk Levent girdi. "Sana o evi sattırmayacağız" dedi. Acılı babaya yardım eden Levent, yaşananları TRT Haber'de anlattı.

"Zamanın büyük bir bölümünü acısını yaşamak ve bunu araştırmak için harcıyordu. İşine geri kaldı sıkıntıları oldu. Evini satmak istedi biz de sattırmadık. Çok mutluyuz. Rabia'nın hatıraları ile o evde oturmaya devam edecek."

"Mutluluk vermeye çalışıyoruz"

Haluk Levent, sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetti.

"Amacımız yüzleri güldürmek" diyen sanatçı, "helva yapma" örneğini şöyle hatırlattı:

"Ülkemizin tebessüm etme ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Mutluluk vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de bir farkındalık oluşturmak istedik. Derler ya, su var, şeker var, un var helva yapsana diye. Aslında biz helva yaptık."

Kaynak: TRT Haber