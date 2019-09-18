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Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı18 Eylül 2019 Çarşamba 16:19 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:35
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri örgüte finans desteğinde bulundukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: FETÖ operasyonu antalya