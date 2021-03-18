İstanbul Bağcılar'da markete giren bir anne 2 yaşında çocuğun olduğu bebek arabasını kaldırımda bıraktı. Bebek arabası içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan bir sürücü, bebek arabasının yolda düştüğünü görüp son anda durdu.

Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.