Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola düşen bebek ezilmekten son anda kurtuldu
İstanbul'da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durması faciayı önledi.
İstanbul Bağcılar'da markete giren bir anne 2 yaşında çocuğun olduğu bebek arabasını kaldırımda bıraktı. Bebek arabası içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan bir sürücü, bebek arabasının yolda düştüğünü görüp son anda durdu.
Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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