Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerliyor.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bayburt-Erzurum arası güzergahta seyahat eden bazı sürücülerin, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini beklediği gözlendi.
Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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