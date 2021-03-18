Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'de modern mimari tarihinin en önemli simge yapılarından biri. Bu nedenle orijinal dokusuna sadık kalındı. Bittiğinde bu mekan, opera binası ile dünyanın en büyük operaları arasına girecek.

Çalışmaların büyük bir özen ve özveriyle ilerlediği Atatürk Kültür Merkezi'nde, opera salonunun kırmızı küresi tamamlandı. Üzerinde büyük bir işçilik olan küreye, 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik titizlikle yerleştirildi.

Küre, Taksim meydanından bakıldığında görkemli bir şekilde görülebilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak düşünülen merkez, bir kültür kompleksi olarak kapılarını açacak.

Müzik ve güzel sanatlarla ilgili kütüphane, müzik müzesi, galeriler, çok amaçlı salon, cep sineması, kafeler ve restoranlar gibi birçok mekan bulunacak.

Zemin çalışmaları tamamlandı, koltuklar takılıyor

Asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik tiyatro salonunda zemin çalışmaları tamamlandı, artık koltuklar takılıyor. Sahne çalışmalarının yapımı ise devam ediyor.

Biten noktalarda akustik testler de sürecek. Sanat camiasından pek çok isim tamamlanan bölümlerde çalışmalarına başlayacak.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni AKM'de amaç yıl ortasına kadar ince işçilikleri bitirmek.

Kamera: Ahmet Bağış