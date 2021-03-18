Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arazide mahsur kalan 204 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesinde 204 düzensiz göçmen, yardım talebinde bulundukları jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinler Mahallesi Kokar Koyu mevkiinde, düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunmaları üzerine harekete geçti.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucu ekipler bölgeye ulaştı.
Arazide mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 204 göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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