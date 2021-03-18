Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan bir kumaş üretim fabrikasının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın çatısında hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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