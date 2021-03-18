Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan bir kumaş üretim fabrikasının bacasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın çatısında hasar oluştu.