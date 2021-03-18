Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

2 şüphelininse işlemleri sürüyor.