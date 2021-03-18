Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü sınır dışı edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
2 şüphelininse işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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