Ankara'nın Polatlı ilçesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Bir asır önce milli bağımsızlık için cepheye koşan İstiklal Savaşı şehidi Kalecikli Salih, muharebenin en şiddetli anlarında yaralı askerleri sırtında taşıdı, düşmana karşı göğüs göğse çarpıştı.

Kalecikli Salih'in mezarını tespit etmek için çalışmalar yürütüldü. Genelkurmay Başkanlığının yayınlarından yola çıkıldı, tanıkların bilgilerinden yararlanıldı.

Şehidin mezarı bulunduktan sonra törenle ziyarete açıldı. Kalecikli Salih'in torunlarına ulaşıldı. Onlar da şehitlerin anıldığı özel günde Kalecikli Salih'in kabri başında bir araya geldi. Torunları, şehit dedelerini ilk kez mezarında ziyaret etti.

Vatandaşlar da minnetini göstermek için oradaydı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Haber: Ahmet Çakıcı