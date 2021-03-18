Tokat'ın Zile ilçesinde, vaka sayısındaki artış nedeniyle Karşıpınar ve Ayvalı köyleri karantinaya alındı.

Zile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Karşıpınar ve Ayvalı köyünde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle18 Mart 2021 saat 11.00 itibariyle 27 Mart 2021 saat 24.00’e kadar 10 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.