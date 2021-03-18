Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 18:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Karşıpınar ve Ayvalı köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde, vaka sayısındaki artış nedeniyle Karşıpınar ve Ayvalı köyleri karantinaya alındı.
Zile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Karşıpınar ve Ayvalı köyünde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle18 Mart 2021 saat 11.00 itibariyle 27 Mart 2021 saat 24.00’e kadar 10 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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