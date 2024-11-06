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Türkiye
AA 06.11.2024 15:34

Yol vermedi diye aracın lastiklerini patlattı

İstanbul Beyoğlu'nda bir sürücünün, trafikte kendisine yol vermeyen kişinin aracının lastiklerini bıçakla patlatması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, bir tarafına araçların park edildiği yolda otomobilleriyle karşı karşıya geldi.

İki aracın yan yana geçemediği yolda, her iki sürücü de karşısındakinin geri gidip yol vermesini bekledi.

Sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye geri gitmesini söyledi. Diğer sürücü ise aracını hareket ettirmedi.

Bunun üzerine söz konusu sürücü, aracından inmeyen diğer sürücünün içinde olduğu aracın lastiklerini bıçakla patlattı.

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Cep Telefonu İstanbul Trafik
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Yol vermedi diye aracın lastiklerini patlattı
Yol vermedi diye aracın lastiklerini patlattı
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