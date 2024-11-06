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Türkiye
AA 06.11.2024 15:10

Sigorta iadesi vaadiyle dolandırıcılık: 11 tutuklama

Tekirdağ merkezli iki ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Çekilen kredilere ait sigorta ücretlerinin iadesi vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Sigorta iadesi vaadiyle dolandırıcılık: 11 tutuklama

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, daha önce çekilen kredilere ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

İstanbul ve Zonguldak'ta 11 şüphelinin, çok sayıda kişiyi kredilerine ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle kandırarak dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi yakalandı.

Tekirdağ'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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