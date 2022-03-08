Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yokuş aşağı kayan otomobil sitenin bahçesine düştü: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yokuş çıkarken geri kayan otomobil bir sitenin bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Nazmiye Sevencan yönetimindeki otomobil, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde yokuş yukarı giderken kontrolden çıkarak geriye kaymaya başladı.
Caddenin sonundaki çöp konteynerlerine çarpan araç, bariyeri aşarak önce yol seviyesinden aşağıda bulunan boş arsaya, ardından da bir sitenin bahçesindeki çocuk parkına düştü.
Kazada sürücü Sevencan, araçta bulunan Emine ve İlyas Ali Sevencan ile Naciye Eren yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:34
- 22:24
- 22:24
- 22:20
- 22:30
Sıradaki Haber
Van'da 5 ton kaçak çay ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz