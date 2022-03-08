Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı’nda kar etkisini artırıyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sürücüler ise zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.
Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik
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