Telif haklarından çeviriye kadar yayımcılığa dair tüm konular konuşuluyor. Karşılıklı iş birliğinin artması için görüşmeler yapılıyor...

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nın 7'ncisi İstanbul'da düzenleniyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, "Her ülke, her kültür kendi sözünü duyurmak, yaymak ister. Kitabın telifinin bir pazara, bir markete ihtiyacı var ki başka ülkelere tercümesi için bir imkan elde edebilsin. Bu program böyle bir program" dedi.

TRT sponsor oldu

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu programa bu yıl rekor katılım sağlandı.

Asya'dan Latin Amerika'ya toplam 105 ülkeden 1104 başvuru yapıldı. Yayınevi yöneticileri, editörler, yayımcı meslek birlikleri buluşmada yerini aldı.

Görüşmelerin bir kısmı dijital sistemler üzerinden gerçekleşiyor. Yabancı yayıncılar da eserlerini Türkçe'ye çevirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. İşte onlardan birisi de Gürcistanlı yazar Liva. Ukrayna savaşı çıktıktan sonra dokuz gün içerisinde bu kitabı kaleme almış ve Türkçe'ye çevrilmesi için de görüşmeler yapıyor.

"Türkiye'nin çok zengin bir kültürü var"

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasımı, "Bildiğiniz gibi yayıncılık çok ciddi bir gelişme sergiliyor dünyada ve özellikle Türkiye'de. Türkiye'nin çok zengin bir kültürü var. İnsanların okumaya, kitaplara olan ilgisi çok kuvvetli. Çok dinamik bir hareketlilik görüyorum ben Türk yayıncılık sektöründe" açıklamasını yaptı.

Bu yılın odak ülkesi Macaristan

Etkinliğin bu yılki odak ülkesi Macaristan oldu. Ülkenin yazarları, şairleri, yayımcıları Macaristan edebiyatını anlattı.

Çevrim içi ve yüz yüze buluşmaların gerçekleştiği organizasyon 3 gün sürecek.

Programın sonunda Türkçe eser tercüme eden yabancı yayımcılara İstanbul Telif Ödülleri verilecek.