Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldırı
[Fotoğraf: İHA]
Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan sanığın oğlu, duruşma çıkışında mağdur avukatını darbetti. Saldırgan gözaltına alınırken burnu kırılan avukat ise hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmanın ardından adliye koridorunda mağdur çocuğun avukatının yanına giden sanığın oğlu M.E.A, tartıştığı avukat M.H.Ç'yi darbetmeye başladı.
Adliyedeki polis ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen M.E.A, daha sonra gözaltına alındı.
Burnu kırılan avukat M.H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hukuk
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