Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında bulunan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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