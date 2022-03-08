Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Manisa’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikisi çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Şehzadeler ilçesinde yaşayan aileden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Evden duman kokusu çıktığını fark eden komşular, kapıyı kırarak içeri girdi.
Baygın halde bulunan Leyla Okuyan (100), Muhammet Okuyan (1) Bahar Okuyan (6) ve Felek Okuyan (41) Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 4 kişinin hayati tehlikeleri devam ediyor.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Manisa
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