Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 5 ton kaçak çay ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonda 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine N.Ş. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Kamyonda, gümrük kaçağı 5 ton 280 kilogram çay bulunduğu tespit edildi.
Ele geçirilen kaçak çay Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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