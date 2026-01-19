Yoğun kardan kapanan 4 bin 62 yol için ekipler seferber

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 356 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Van

Van'da yoğun kar sebebiyle kent genelinde 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 43 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Karşıyaka Mahallesi'nde hasta almaya giden bir ambulans, kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın ilerlemesini sağladı.

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de kar etkili oldu.

Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 355 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 314 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Kar yağışının etkili olduğu kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Hizan ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

4 ilde de 1080 yol kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da ise 611 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta da kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Anadolu'daki 5 ilde 1865 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 719 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 45, Kars'ta 208, Erzincan'da 503 ve Ağrı'da 390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı devam etti.

Kar yağışının ardından Araklı ilçesinde 8, Arsin'de 3, Çaykara'da 4, Sürmene'de 5 ve Köprübaşı'nda 4 olmak üzere 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 122 personel ve 100 iş makinesiyle yol açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışının ardından 307 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il merkezinde 53, Alucra'da 16, Bulancak'ta 3, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 10, Espiye'de 19, Eynesil'de 3, Görele'de 10, Güce'de 13, Keşap'ta 39, Piraziz'de 12, Şebinkarahisar'da 13, Tirebolu'da 41 ve Yağlıdere'de 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 17, Kelkit'te 55, Torul'da 22, Kürtün'de 20, Köse'de 6, Şiran'da 3 olmak üzere 123 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bayburt'ta 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle il merkezinde 18, Aydıntepe'de 10, Demirözü ilçesinde ise 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri ise karın etkili olduğu güzergahlarda temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'de il genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Yusufeli'nde 5, Borçka'da 3, Şavşat'ta 1, Ardanuç'ta 9 olmak üzere 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 18 iş makinesi ve 42 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise ilçeler ve Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin, Derepazarı ve Güneysu'da 3, İkizdere'de 4 ve Kalkandere'de 6 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 28 iş makinesi ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte orta ve yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde sahil kesiminde de etkili oldu.

Kentte ekiplerin mahalle yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 13, ilçelerden Şirvan'da 45, Pervari'de 35, Eruh'ta 32, Baykan'da 26, Tillo'da 6 ve Kurtalan'da 5 olmak üzere 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 56, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 280 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde araçlar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarında biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de yollarda temizlik çalışması yürütüyor.

Elazığ

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 115, ilçelerden Ağın'da 8, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 45, Maden'de 34, Karakoçan'da 84, Keban'da 27, Kovancılar'da 72, Palu'da 31 ve Sivrice'de 46 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 482 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri temizlemek için çalışma yürütüyor.

Batman

Batman'da ise 147 yerleşim yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 40, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 39, Sason'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.