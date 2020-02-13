Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede buzlanmanın da etkisiyle Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Mahsur kalan 1 hasta ekipler tarafından kurtarıldı

Malatya'dan Adıyaman istikametine giden araçlar Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde, Adıyaman'dan Malatya İstikametine seyreden araçlar ise Çığlık bölgesinde trafik polisleri tarafından bekletiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Doğanşehir ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde mahsur kalan ve kanser tedavisi gören Döndü Bakar, Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla evinden ambulansla alınarak, Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

Afyonkarahisar beyaza büründü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, yağan lapa lapa kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar yağışının bir bereket olduğunu mikroplardan arındırdığını belirtti.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışı güçlükle sağlanıyor

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Tınaztepe beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktada 2 saat boyunca, otobüs, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermeyerek, çevredeki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları 31. Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu, trafik ekipleri önce otomobil geçişlerine ardından büyük araç geçişlerine yolu açtı.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri de kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.