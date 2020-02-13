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Osmaniye'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, arkada oturan kişi de ağır yaralandı.
Mahmut Yavaş idaresindeki 80 HJ 655 plakalı motosiklet, Güney Çevre Yolu'nda devrildi.
Sürücü Mahmut Yavaş olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan Tuğrul Yalın ağır yaralandı.
Yalın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine, Yavaş'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye trafik Kazası motosikletSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 02:43
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