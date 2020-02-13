Nine Hatun Mahalesi 148. sokakta çöpte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, yan tarafta bulunan 34 RV 2686 plakalı içerisinde tekstil malzemesi bulunan minibüse sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri de olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracıyla giderek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yarım saat sonra başka bir minibüste yangın çıktı

Olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride 34 LAV 898 plakalı servis minibüsünde çıkan yangın da itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

İki minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı.