Erzincan kent merkezinde ve yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık 10 yıl sonra şehir merkezine yağan 30 santimetre kar hayatı durma noktasına getirdi.

Cadde ve sokaklar tamamen beyaza bürünürken vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Yollardaki karlardan dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken park halindeki araçlar ise kara gömüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullar bir gün süreyle tatil edilirken hava yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kışın en çetin olduğu günlerde hayat durma noktasına gelse de Erzincanlılar 10 yıl sonra kent merkezine yağan yoğun kar yağışının mutluluğunu yaşadı.

Gece saatlerinde kendilerini sokağa atan vatandaşlar şehrin farklı noktalarında öz çekim yaparak bu anları ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Diyarbakırlılar kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar ilerleyen saatlerde yerini şiddetli kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık içinde kalırken, bazı vatandaşlar da 4 yıl aradan sonra şiddetli kar yağışının şehir merkezinde etkili olmasıyla doyasıya kartopu oynayarak eğlendi.

Bazı vatandaşlar da evlerinin bulunduğu sitelerin önünde kartopu oynarken, kar yağışı nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan kent genelinde etkili kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Kızıltepeliler park ve meydanlara koştu

Mardin’in Kızıltepe ilçe merkezinde 6 yılın ardından yağan kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Şaşkına dönen Kızıltepeliler dışarı çıkarak kar topu oynamaya başladı. Bazı vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kar yine en çok çocukları sevindirdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan parka koşan çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan sabaha kadar kar yağışının devam edeceği ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceyi gösteriyor.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Siverek'te kar mutluluğu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: İHA]

Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı 6 yıl sonra gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti.İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Okullar bir gün tatil

Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde bir gün süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı, etraf beyaza büründü.

Kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları poşetlerle dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.