Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hakkari'de köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışmasıyla temizlendi.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yoluna çığ düştü.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, 7 saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikleki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.
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