Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar 32 yolu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: AA]
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 32 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 32 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kış sezonunda karın yağdığı ilk günden itibaren ekipler, 11 bin 334 defa kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.
Öte yandan il genelinde soğuk hava etkili oluyor.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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