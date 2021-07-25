Akkaya Mahallesi Köyiçi Sokak'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir eve yıldırım isabet etti, yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]