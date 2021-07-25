Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Akkaya Mahallesi Köyiçi Sokak'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir eve yıldırım isabet etti, yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yangın
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