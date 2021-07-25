Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asi Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde, su yüzeyinde ve karada çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.
Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Mahalleli tedirgin
Mahalle sakinlerinden Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan nehir suyunun seviyesinin düştüğünü, bazı fabrika atıklarının da buraya atılmasıyla ölümlerin yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 17:15
- 16:54
- 16:18
- 17:20
- 16:53
Sıradaki Haber
İstanbul'da dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz