Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son gününde kente dönüş yolculukları sürüyor.

Dönüşler nedeniyle yollarda trafik artarken tatilcileri taşıyan şehirlerarası otobüsler de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yolcu almaya gelen özel araçlar ile taksiler otogar girişinde uzun kuyruklar oluştururken, peronlardaki kalabalık da dikkati çekti. Otogar görevlileri giriş ve çıkışlardaki yoğunluğu azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

Sahil şeritleri de doldu

Bayram tatilinde kentte kalmayı tercih eden vatandaşlar da Kurban Bayramı tatilinin son gününde sahil şeridinde vakit geçirdi.

Eşsiz boğaz manzarası eşliğinde Ortaköy, Bebek, Emirgan gibi sahil bölgelerinde dolaşan turistler ve vatandaşlar güzel zaman geçirdi.

Sahil kesimindeki işletmelerde kahvaltı ve yemek yiyenler daha sonra yürüyüş yaparak tatilin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Ayrıca vapur iskeleleriyle otobüs duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.