Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti.
Yangını çıkaran şahıs gözaltına alındı
Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı" dedi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Sıradaki Haber
Kuyucak, lavanta vadisiyle cazibesini artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz