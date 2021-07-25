Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barajda çırpınan çocuklarını kurtardı, kendisi boğuldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde barajda yüzerken boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı’na ailesiyle beraber piknik için giden Abdullah Hamza (35), serinlemek için suya giren 3 çocuğunun çırpındığını fark etti.
Suya girerek çocuklarını çevredekilerin yardımıyla kurtaran Hamza, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Abdullah Hamza’nın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.
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