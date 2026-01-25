Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
AA 25.01.2026 19:28

"Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

"Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı "Yıldırım", Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30 sıralarında giriş yaptı.

"Yıldırım", Boğazı geçişi sırasında "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkale'yi selamladı.

"Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım"a, Boğaz'ı geçişi sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "KIYEM-6", "TÜRKELİ" römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

"Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

"Yıldırım"ın, Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

