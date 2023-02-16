Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yıkılan binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Antakya'da ağır hasarlı binanın önünde çalışan iş makinası operatörünün ölümden saniyelerle kurtulduğu an kameralara yansıdı.
Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli Köyü’nden bölgeye giden iş makinası operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattı.
Yıldırım’ın kullandığı iş makinasının çalışma yaptığı ağır hasarlı bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinasında çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı.
Vedat Yıldırım, olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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