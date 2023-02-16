Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli Köyü’nden bölgeye giden iş makinası operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattı.

Yıldırım’ın kullandığı iş makinasının çalışma yaptığı ağır hasarlı bina, bir anda yerle bir oldu. Binanın hemen önündeki iş makinasında çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı.

Vedat Yıldırım, olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.