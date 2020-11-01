Haber Giriş: Kaynak: AA
Yıkılan apartmanın yanındaki bina sallandı, ekipler alandan uzaklaştı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.
İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.
İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı yanındaki bina sallandı, ekipler binanın yıkılma ihtimaline karşı alandan uzaklaştı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020
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Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.
Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.
30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 18:21
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