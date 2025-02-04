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Türkiye
AA 04.02.2025 07:32

Yetkisiz çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza

Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aracına yetkisiz çakar tertibatı taktıran sürücüye 138 bin lira idari para cezası kesildi.

Yetkisiz çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza

Yalova Emniyet Müdürlüğü ​Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde yaptığı denetimlerde lüks cipin ön panjur ve tampon kısımlarında monteli bağımsız çakar lamba tespit edildi.

Sürücüye 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün geri alınırken araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

Ekiplerin yaptığı diğer denetimlerde ise iki ayrı otomobilin egzoz sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı, aşırı ses ve gürültü yaptığı tespit edilerek sürücülerine 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

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