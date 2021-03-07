Yeşil erik tezgahlarda yerini aldı. 14 tanesi 60 TL olan eriğin kilosunun fiyatı ise çeyrek altınla yarışıyor. Erik almak için tezgaha gelen vatandaşlar fiyatı duyunca almaktan vazgeçiyor.

İstanbul’da bir esnaf, altın fiyatının düştüğünü ancak erik fiyatlarının düşmediğini söyleyerek, "Paketleri 60 TL, içinde 14 adet erik var. Tadına bakmaya kıyamıyorum çeyrek altın ile yarışıyor. Ben 1 kilodan daha az aldım 500 TL ödedim. Altın fiyatları düşüyor ama erik fiyatı düşmedi. Geçen sene aynı zamanlarda paketini 10 TL’ye veriyorduk eriğin. Hamile kadınlar istiyor. Fiyatı ne olursa olsun tezgahımıza koymak zorundayız" dedi.